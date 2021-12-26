Атлас: Бетербиев похож на Хабиба — возможно, величайшего бойца всех времён

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас высказался о чемпионе мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуре Бетербиеве, сравнив его с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Многие называют Бетербиева грубым и жестоким человеком. Говорят, мол, он примитивен. Но я не согласен с такой точкой зрения. Он намного выше всего этого.

Бетербиев стал чемпионом по другим причинам, не только потому, что он сильный. Да, он действительно демонстрирует правильный настрой. Мне кажется, что он родом из той части света, где это чуть больше распространено. В этом плане он похож на Хабиба — возможно, величайшего бойца всех времён, чемпиона UFC, который недавно завершил карьеру. У него есть менталитет воина. Это словно порода, как кодекс поведения», — сказал Атлас в подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas.