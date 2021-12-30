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Рефери UFC Джон Маккарти раскритиковал лигу Хабиба Eagle FC

Рефери UFC Джон Маккарти раскритиковал лигу Хабиба Eagle FC
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Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти раскритиковал лигу Хабиба Нурмагомедова Eagle FC за организацию поединка между Диего Санчесом и Кевином Ли.

«Диего Санчес добился в этом спорте многого, и я не хочу смотреть бой, где он… Это один из тех боёв, что у него были в UFC в последнее время. Они просто пытались использовать его имя для раскрутки других парней. Они хотят преподнести бойцам победу над оппонентом, который был легендой этого спорта. Я не считаю, что организация этого боя — хорошая идея. Я не считаю этот бой справедливым, если посмотреть на то, на каком этапе карьеры находятся эти бойцы», — приводит слова Маккарти BJPenn.

Санчес в последний раз сражался на UFC 253 в сентябре 2020 года, проиграв тогда единогласным решением Джейку Мэттьюсу.

Бывший претендент на титул временного чемпиона в лёгком весе Ли (18-7 ММА) был недавно уволен из UFC после неудач в 4 из 5 последних выступлений в октагоне. Вскоре после этого Ли подписал контракт с Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, чтобы выступать в новой весовой категории промоушена 74,8 кг.

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