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Минеев показал, как один из его подписчиков видит 2022 год для бойца

Минеев показал, как один из его подписчиков видит 2022 год для бойца
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев опубликовал новый пост в «Инстаграме». Минеев разместил картинку-коллаж, сделанную одним из его подписчиков, на которой показаны возможные достижения бойца за 2022 год.

«Не мог не поделиться. Так один из моих подписчиков увидел мой 2022 год…» — написал Минеев.

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

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