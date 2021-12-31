Экс-чемпионка UFC травмировала себя, выполняя слэм, и проиграла бой. Видео

Бывшей чемпионке UFC Карле Эспарзе было засчитано обидное поражение в бою с Даниэль Келли. Всему виной травма, которую Карла получила, выполняя бросок соперницы.
Спортсменки встречались на турнире по грэпплингу FURY Pro Grappling 3, состоявшемуся недавно в Филадельфии (США).
Видеозапись можно посмотреть на странице UFC Fight Pass в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.
«Хочу сказать, что желаю Карле скорейшего выздоровления. Ни я, ни она не ожидали такого, и, возможно, в будущем мы проведём матч-реванш. Честно говоря, я просто сбита с толку. Всем спасибо за поддержку», — написала после боя в своём «инстаграме» Келли.
В последнем поединке в UFC, состоявшемся в ночь с 22 на 23 мая мск в Лас-Вегасе, Эспарза одолела представительницу Китая Сяонань Янь.
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