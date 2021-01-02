Дана Уайт ярко ответил Джейку Полу, выдвинувшему условия перехода в UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил американскому блогеру и боксёру Джейку Полу, который ранее выдвинул условия для перехода в его промоушен.

«Ты так и не ответил на вызов после того, как публично заявил, что я употребляю кокаин. Поэтому я сказал тебе, что ты можешь в случайное время тестировать меня на кокаин в течение следующих 10 лет. Я верю, что ты мошенник, употребляющий стероиды, поэтому я хочу случайным образом протестировать вас на стероидах в течение следующих двух лет.

И то, с чем ты сегодня выступил — никто на Земле никогда не подумает, что это действительно написал ты. Ты слишком глуп. И для тех, кто не знает — если вы когда-нибудь смотрели один из его боёв и видели пристальные взгляды, парня, который стоит за ним с носом чернокнижника и большой бородавкой на лице, очевидно, это его рук дело…

Этот парень раньше был у меня бухгалтером. И позвольте мне сказать, он больше не работает на меня, и я думаю, что он подонок. Но если вы двое думаете, что можете делать это лучше, чем мы, что мы всё делаем неправильно, и вы обращаетесь с бойцами лучше, чем мы, просто выруби себя. Начни свой бизнес, это легко. Заставь этого чернокнижника. Он может начать это за тебя.

То, на чем вы и должны сосредоточиться, — это ваше дело. Вы танкуете. Вы не можете продавать бои с оплатой за просмотр. Вы вызываете Хорхе Масвидала, потому что он суперзвезда с оплатой за просмотр. Нейт Диаз, Конор Макгрегор, Майк Тайсон — все эти парни суперзвезды. Но не ты. Вы не можете продавать с оплатой за просмотр.

Так что ты делаешь, чёрт возьми? Я готов, приятель. Я не употребляю кокаин. А ты принимаешь стероиды? Давай проверим это, Джейк», — цитирует Уайта MMA Fighting, ссылаясь на пост главы UFC в «Твиттере».

Напомним, что ранее Уайт уже заявил, что не собирается давать разрешение на боксёрский бой с Полом бойцам, у которых есть действующий контракт с UFC.