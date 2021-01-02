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Фергюсон колко ответил Хабибу, напомнившему ему, как давно он побеждал в последний раз

Фергюсон колко ответил Хабибу, напомнившему ему, как давно он побеждал в последний раз
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Бывший временный чемпион UFC, американец Тони Фергюсон отреагировал на сообщение, которое оставил экс-чемпион промоушена в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ранее Хабиб в ответ на грубые слова Тони поддел его, напомнив, что последняя победа американца в UFC была одержана лишь в 2019 году.

«Свалил всё на тортик, почувствовав страх за свою жизнь. UFC 249, беги к мамочке», — написал Фергюсон в своём «твиттере», напомнив тем самым отказ Хабиба от боя с ним на том турнире.

Хабиб принял решение не участвовать в UFC 249 на фоне пандемии коронавируса, которая тогда только начиналась.

Ранее с предложением провести бой-реванш к Фергюсону обратился 37-летний бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос.

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