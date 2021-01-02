Фергюсон колко ответил Хабибу, напомнившему ему, как давно он побеждал в последний раз
Поделиться
Бывший временный чемпион UFC, американец Тони Фергюсон отреагировал на сообщение, которое оставил экс-чемпион промоушена в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов. Ранее Хабиб в ответ на грубые слова Тони поддел его, напомнив, что последняя победа американца в UFC была одержана лишь в 2019 году.
«Свалил всё на тортик, почувствовав страх за свою жизнь. UFC 249, беги к мамочке», — написал Фергюсон в своём «твиттере», напомнив тем самым отказ Хабиба от боя с ним на том турнире.
Хабиб принял решение не участвовать в UFC 249 на фоне пандемии коронавируса, которая тогда только начиналась.
Ранее с предложением провести бой-реванш к Фергюсону обратился 37-летний бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос.
Новость по темеДос Аньос предложил Фергюсону провести бой-реванш
Комментарии
- 2 января 2022
-
12:50
-
12:33
-
11:42
-
11:26
-
10:23
-
09:55
-
09:46
-
09:22
-
08:51
-
08:12
-
07:25
-
06:57
-
06:24
-
01:56
-
01:07
-
00:53
- 1 января 2022
-
18:56
-
18:12
-
17:06
-
15:24
-
14:39
-
14:18
-
13:44
-
12:12
-
11:17
-
11:06
-
09:43
-
09:17
-
08:47
-
08:28
-
08:07
-
07:54
- 31 декабря 2021
-
20:51
-
19:52
-
18:29
Партнерский контент