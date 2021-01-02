Джейк Пол представил обещанный ответ президенту UFC Уайту

Известный американский блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, записал видеообращение президенту UFC Дане Уайту, разместив его в своём «твиттере». Поводом для него послужило предложение Уайта проверить Пола на стероиды. Изначально Джейк ограничился кратким сообщением, пообещав позже дать полный ответ.

«Ты нужен всем, кроме меня. Тестируй меня на стероиды, когда вздумается. Прошло только две недели с моего последнего боя, а я уже жирный сукин сын. Я не употребляю никаких стероидов и вообще рассматриваю такое подозрение как комплимент в свой адрес. Ведь мне действительно нет никаких оправданий после избиения всех твоих чемпионов. Если ты решишь меня проверить на стероиды, то и я хочу проверить на них всех твоих бойцов», — сказал Джейк.