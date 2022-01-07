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Ариан Липски и Джей Джей Олдрич столкнутся в поединке 12 марта

Ариан Липски и Джей Джей Олдрич столкнутся в поединке 12 марта
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Бразильская боец смешанных единоборств Ариан Липски и американка Джей Джей Олдрич столкнутся в поединке в наилегчайшем весе на турнире UFC Fight Night, запланированном на 12 марта в Лас-Вегасе. Об этом сообщил портал MMA Fighting.

Хедлайнерами мероприятия на арене UFC APEX выступят полутяжеловесы россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Тьяго Сантос.

Липски — бывшая чемпионка польского промоушена KSW в полулегком весе, которая в сентябре 2021 года одержала победу решением судей над Мэнди Бом в своем последнем выходе в октагон, восстановившись после последовательных поражений киргизке Антонине Шевченко и американке Монтане Де Ла Роса.

«Королева насилия» обладала девятиматчевой победной серией перед своим дебютом в октагоне в 2019 году и на данный момент выиграла три из семи боев в UFC.

Олдрич участвовала в 23-м сезоне The Ultimate Fighter в 2016 году, в 2021 году победила Кортни Кейси и Ванессу Демопулос.

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