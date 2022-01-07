Никита Пресняков нокаутировал Алексея Панина

Известный музыкант и артист Никита Пресняков одержал победу в бою с популярным киноактёром Алексеем Паниным. Поединок состоялся в промоушене «Наше Дело» и прошёл по правилам бокса.
Бой завершился уже во втором раунде после нокаута в исполнении Преснякова. Изначально результат противостояния не назывался.
Фото: https://rutube.ru/video/a3efc54d418b2270d21ef3351b372517/
Фото: https://rutube.ru/video/a3efc54d418b2270d21ef3351b372517/
Ранее Пресняков упрекнул Панина в грязном пиаре, а также назвал поединки с участием известного шоумена Никиты Джигурды «слабыми». Панин в ответ бросил ему вызов.
Не так давно Джигурда сообщил, что планирует провести реванш с блогером Александром Шпаком, которому он проиграл в поединке турнира ММА промоушена «Наше Дело». По словам Джигурды, реванш должен состояться в феврале и, скорее всего, пройдёт в Грозном.
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