«Вам будет очень интересно». Хабиб Нурмагомедов анонсировал свой новый договор

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», где анонсировал новый договор.
«Про наш договор расскажу вам через пару месяцев, уверен, вам будет очень интересно», — написал Хабиб.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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