Следующим соперником Сауля Альвареса может стать Джермалл Чарло

Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес может встретиться с Джермаллом Чарло, сообщает Boxing247 со ссылкой на ESPN.

По данным источника, титульный бой может пройти 7 мая.

Напомним, в ноябре Джермалл Чарло победил мексиканца Хуана Монтиэля, защитив титул WBC в среднем весе. На провессиональном ринге Чарло провёл 32 боя, в которых одержал все победы, из которых 22 нокаутом.

Альварес также в ноябре нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, таким образом, он первый боксёр в истории, ставший абсолютным чемпионом в этой категории.