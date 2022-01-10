«Научился у Махачева». Хабиб заложил крутой вираж на водном мотоцикле

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил видео, в котором он катается на водном мотоцикле.

«Научился у Махачева», — подписал видео Нурмагомедов.

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.

Ранее сообщалось, что Хабиб может стать капитаном сборной России на «ММА Суперкубке».