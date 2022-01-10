«Научился у Махачева». Хабиб заложил крутой вираж на водном мотоцикле
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил видео, в котором он катается на водном мотоцикле.
«Научился у Махачева», — подписал видео Нурмагомедов.
Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
Ранее сообщалось, что Хабиб может стать капитаном сборной России на «ММА Суперкубке».
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