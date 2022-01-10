Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Научился у Махачева». Хабиб заложил крутой вираж на водном мотоцикле

«Научился у Махачева». Хабиб заложил крутой вираж на водном мотоцикле
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил видео, в котором он катается на водном мотоцикле.

«Научился у Махачева», — подписал видео Нурмагомедов.

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.

Ранее сообщалось, что Хабиб может стать капитаном сборной России на «ММА Суперкубке».

Новость по теме
Brave CF проведёт «ММА Суперкубок» среди сборных. Хабиб и Конор могут стать капитанами
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022