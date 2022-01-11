«Пришёл в зал, просто чтобы кому-то накидать». Усик рассказал, как начал заниматься боксом

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик рассказал, как начинал свой путь в боксе.



«Что подвигло заниматься боксом? Выбора не было. Я с детства занимался спортом. У меня отец был военный человек. Он всегда говорил, что нужно заниматься, если не спортом, то физкультурой. Я вообще рано повзрослел. В 15 лет я пришёл в зал. Пришёл просто для того, чтобы кому-то накидать, чтобы быть сильным и побить своего обидчика.

Не могу сказать, что меня часто обижали, но бывали старшие ребята, которые посылали в магазине что-то купить. Я этого не делал. Принципиально не делал. Даже если мне давали копняка, я говорил: «Слушай, дружище, ты пьёшь, ты куришь. Я не пью, не курю, я занимаюсь спортом. Я вырасту и набуцкаю тебя».

Вот такое желание было. Я пошёл заниматься боксом, но в какой-то момент тренер объяснил, что то, чему он меня учит, я не должен использовать, потому что я знаю какие-то навыки, а он не знает. Это всё переросло в моё хобби, которым я занимаюсь по сей день. И ещё моё хобби приносит мне заработок», – сказал Усик (запись доступна на канале USYK17 в YouTube).