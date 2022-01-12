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Хабиб Нурмагомедов разместил трогательный пост об отце. Фото

Хабиб Нурмагомедов разместил трогательный пост об отце. Фото
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил у себя в «инстаграме» новый пост, посвящённый отцу Абдулманапу.

«Отец», — подписал фотографию Хабиб, добавив эмодзи сердца.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года на фоне осложнений от коронавируса в возрасте 57 лет. За свою карьеру он тренировал более 10 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе своего младшего брата Нурмагомеда и сына Хабиба. 11 декабря в Саратове завершился турнир, посвящённый памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Ранее серию фотографий с Абдулманапом разместил известный тренер команды Хабиба Хавьер Мендес.

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