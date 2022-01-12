Хабиб Нурмагомедов разместил трогательный пост об отце. Фото
Поделиться
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выложил у себя в «инстаграме» новый пост, посвящённый отцу Абдулманапу.
«Отец», — подписал фотографию Хабиб, добавив эмодзи сердца.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года на фоне осложнений от коронавируса в возрасте 57 лет. За свою карьеру он тренировал более 10 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе своего младшего брата Нурмагомеда и сына Хабиба. 11 декабря в Саратове завершился турнир, посвящённый памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Ранее серию фотографий с Абдулманапом разместил известный тренер команды Хабиба Хавьер Мендес.
Комментарии
- 12 января 2022
-
16:22
-
15:54
-
15:23
-
14:07
-
13:56
-
13:18
-
13:10
-
12:57
-
11:45
-
11:06
-
10:54
-
10:34
-
10:03
-
09:49
-
09:14
-
08:52
-
07:56
-
05:17
-
01:18
-
00:48
-
00:38
- 11 января 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:08
-
21:58
-
21:39
-
20:45
-
20:22
-
19:26
-
19:02
-
18:51
-
18:21
-
18:01
-
17:18
-
17:09
Партнерский контент