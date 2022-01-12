«Не понимаю, зачем лететь куда-то на море». Александр Волков опубликовал фото в проруби

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост в своём «инстаграме», в котором показал свои фотографии в проруби.

«Не понимаю, зачем лететь куда-то «на море», чтобы покупаться и понежиться на солнце.



Чего заморачиваться… сходил в ближайший парк да искупался», — написал Волков.

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Волкова.

Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.