Казахстанский боец Куат Хамитов объявил о завершении карьеры после избиения ОМОНом
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33-летний казахстанский боец Куат Хамитов рассказал о том, что после инцидента с ОМОНом не собирается продолжать профессиональную карьеру.
«Я планировал ещё лет пять выступать, продолжать карьеру, прославлять страну… Но так как вся эта ситуация случилась не без участия правоохранительных органов, я решил завершить карьеру. Я официально завершаю свою спортивную карьеру. Для меня начинается новая карьера, новая глава в моей жизни», — сказал Хамитов.
Публикация доступна в «инстаграме» Куата Хамитова.
Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
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