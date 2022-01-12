Казахстанский боец Куат Хамитов объявил о завершении карьеры после избиения ОМОНом

33-летний казахстанский боец Куат Хамитов рассказал о том, что после инцидента с ОМОНом не собирается продолжать профессиональную карьеру.

«Я планировал ещё лет пять выступать, продолжать карьеру, прославлять страну… Но так как вся эта ситуация случилась не без участия правоохранительных органов, я решил завершить карьеру. Я официально завершаю свою спортивную карьеру. Для меня начинается новая карьера, новая глава в моей жизни», — сказал Хамитов.

Публикация доступна в «инстаграме» Куата Хамитова.

Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. Изначально они вспыхнули в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.