Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнсис Нганну больше никогда не будет драться в UFC по текущему контракту

Фрэнсис Нганну больше никогда не будет драться в UFC по текущему контракту
Комментарии

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории, Фрэнсис Нганну заявил, что больше никогда не будет драться за призовые по своему текущему контракту, так как считает, что ему мало платят.

«Я больше не буду драться за $ 500 000 или $ 600 000. С этим покончено. Я принял этот бой по личным причинам, потому что хочу убедиться. Независимо от того, справедливо ли это, я не буду проводить бои по этому контракту», — передал слова действующего чемпиона UFC Нганну портал портал BJ Penn.

Фрэнсис Нганну рассчитывает на повышение зарплаты.

Нганну будет защищать свой пояс против бывшего товарища по команде француза Сириля Гана в главном событии UFC 270, который состоится в Анахайме в следующую субботу, 22 января.

Новость по теме
Чейл Соннен резко осудил идею возможного боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри
Новость по теме
Хельвани: Макгрегор, Адесанья, Диас, Нганну могут покинуть UFC в 2022-м, будет интересно
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022