Фрэнсис Нганну больше никогда не будет драться в UFC по текущему контракту

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в тяжёлой весовой категории, Фрэнсис Нганну заявил, что больше никогда не будет драться за призовые по своему текущему контракту, так как считает, что ему мало платят.



«Я больше не буду драться за $ 500 000 или $ 600 000. С этим покончено. Я принял этот бой по личным причинам, потому что хочу убедиться. Независимо от того, справедливо ли это, я не буду проводить бои по этому контракту», — передал слова действующего чемпиона UFC Нганну портал портал BJ Penn.



Фрэнсис Нганну рассчитывает на повышение зарплаты.



Нганну будет защищать свой пояс против бывшего товарища по команде француза Сириля Гана в главном событии UFC 270, который состоится в Анахайме в следующую субботу, 22 января.

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