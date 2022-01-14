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Дана Уайт объяснил, почему соперником Волкановски стал Корейский Зомби, а не Чикадзе

Дана Уайт объяснил, почему соперником Волкановски стал Корейский Зомби, а не Чикадзе
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему соперником австралийского бойца Александра Волкановски стал Чон Чхан Сон, известный также как Корейский Зомби, а не представитель Грузии Гига Чикадзе. Напомним, ранее американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы.

«Нам нужно было что-то делать. Возникла проблема, и нам потребовалось её решать. Мы должны были сделать это. Я хотел бы дождаться Чекадзе и посмотреть, как закончится его бой. Но ещё вопрос, победит ли он. Будет ли с ним всё в порядке после поединка? Будет ли он здоров? Сможет ли он вернуться достаточно быстро? Смотрите сами — Корейский Зомби только что выиграл бой, он четвёртый номер рейтинга. Он просто заслужил это», — сказал Уайт в интервью для TSN.

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