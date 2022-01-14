«По взгляду всё понятно». Физиев высказался о Яне

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев поделился мнением о россиянине Петре Яне.



«Я знаком с ним, вижу его бои, вижу, как он дерётся. По взгляду человека всё понятно — когда идёт на бой, по взгляду обычно всё ясно. Он всегда дерётся до конца, и я уверен, что для него жизнь отдать в этой клетке… он уже идёт, готовый к этому.



На самом деле Петя – душа компании. У него очень хорошее чувство юмора, он очень хорошо умеет посмеяться, очень хорошо умеет пошутить. Он большой шутник. Когда на него камера наводится, он врубает сурового сибиряка, но если увидеть его таким, какой он есть, у него ещё больше поклонников бы стало, потому что он очень остроумно шутит», — сказал Физиев в интервью на канале «Ушатайка: Спорт-Экспресс» в YouTube.