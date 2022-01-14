Раньше Александр Емельяненко был очень быстрым. Пузатый Пеле не увидел свой нокаут. Видео

Ни один тяжеловес не бил с такой скоростью, как брат Фёдора. И куда всё ушло?

Несмотря на разнообразные сложности, 40-летний Александр Емельяненко упрямо продолжает спортивную карьеру. Пик знаменитого бойца остался далеко позади, но некоторые сильные стороны у него всё-таки остались. В частности, последние оппоненты Александра, включая Марсио Сантоса и Магомеда Исмаилова, неизменно упоминали высочайшую скорость Емельяненко «на руках». Справедливости ради скандальному спортсмену давно не удавалось полноценно продемонстрировать ту самую скорость – возможно, она тоже ушла с возрастом.

Тем не менее когда-то Александр действительно был одним из самых быстрых тяжеловесов планеты. Даже в лучшие времена у него хватало спортивных пробелов, но его молниеносный удар восхищал экспертов по всему миру. Емельяненко-младший бил с такой скоростью, что соперники порой просто не успевали заметить его кулак. Это, кстати, заметно отличало его от брата Фёдора, чьи «пушки» летали достаточно медленно. При этом удар Александра считался не таким убойным, хотя с этим могли бы поспорить многие бойцы – например, Эрик Пеле.

В 2007 году карьера Емельяненко-младшего дала небольшой сбой: он проиграл два из трёх поединков, не справившись с Джошем Барнеттом и Фабрисиу Вердумом. Нужно было «перезагрузиться», и Александр решил провести бой в России, где ранее дрался всего один раз. В качестве соперника ему подобрали крепкого Эрика Пеле, известного под характерными прозвищами Большой и Пузатый. Несмотря на рыхловатую фигуру, американец был неплохим нокаутёром, что позволило ему несколькими месяцами ранее досрочно победить легендарного Бигфута Сильву.

Россиянин с первых секунд боя пошёл вперёд, выбрасывая быстрые серии. Пеле пару раз жёстко пропустил, после чего старался действовать на контратаках. В партер соперники целенаправленно не шли, хотя Александр провёл пару подсечек и немного поработал в клинче. Стойка не играла на руку американцу, который с каждой минутой принимал всё больший тоннаж ударов, в основном приходившийся на голову. В концовке первого раунда Пеле подсел и пропустил фантастический по скорости левый боковой, которого даже не увидел. Американец рухнул на канвас, где его сразу добили.

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После красивой победы над Пеле у Емельяненко-младшего впереди ещё была насыщенная карьера, полная скандалов, побед и поражений. Александр до сих пор выходит в октагон, хотя больших успехов у него давно нет – побеждает он только во фрик-поединках. Пеле же после встречи с Александром провёл ещё три схватки, из которых выиграл лишь одну. Не справившись с Чейзом Гормли, громадный боец решил окончательно повесить перчатки на гвоздь и теперь занимается любимым творчеством – работает тату-мастером.