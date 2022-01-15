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Вандарьева уступила на турнире промоушена ONE, но получила денежный бонус $ 50 000 от лиги

Вандарьева уступила на турнире промоушена ONE, но получила денежный бонус $ 50 000 от лиги
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Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева проиграла 18-летней Ярунсак на турнире ONE: Heavy Hitters. Многие поклонники Екатерины посчитали решение судей несправедливым, отправив белоруске сообщения со словами поддержки. Ими Вандарьева поделилась в «сториз» своего «инстаграма».

«Ты победительница», «лучшая из лучших», — говорилось в сообщениях.

Вандарьева уступила Ярунсак раздельным решением судей. Примечательно, что многие болельщики встретили вердикт недовольным гулом, после чего устроили овацию белорусской спортсменке.

Отметим, что, несмотря на поражение, Вандарьевой был присуждён денежный бонус в размере $ 50 000.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице onechampionship в «Инстаграме».

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