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Каттар и Чикадзе выложили совместную фотографию после боя

Каттар и Чикадзе выложили совместную фотографию после боя
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В ночь с 15 на 16 января в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX проходил турнир UFC Вегас 46. В рамках основного карда американский боец Келвин Каттар провёл бой с представителем Грузии Гигой Чикадзе.

Победу в бою единогласным решением судей одержал Келвин Каттар.

Бойцы выложили фотографию после боя. «Ничего кроме уважения», – подписал снимок официальный аккаунт UFC.

Этот бой — главное событие турнира. Эта победа стала 23-й для Каттара, Чикадзе же проиграл уже в третий раз.

Основной кард:

Келвин Каттар (№ 5) — Гига Чикадзе (№ 8) — полулёгкий вес
Джейк Коллье — Чейз Шерман — тяжёлый вес
Рожерио Бонторин — Брэндон Ройвал (№ 5) — наилегчайший вес
Кэтлин Чукагян (№ 2) — Дженнифер Майя (№ 4) — женский наилегчайший вес
Вячеслав Борщёв — Дакота Буш — лёгкий вес
Билл Алджео — Йоандерсон Брито — полулёгкий вес.

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