Каттар — о победе над Чикадзе: Гига был отличным оппонентом, чтобы я протестировал себя

Американский боец Келвин Каттар прокомментировал победу, одержанную в поединке с представителем Грузии Гигой Чикадзе на турнире UFC Vegas 46. Их противостояние стало главным событием спортивного шоу.
«Чувствую себя как-то двояко: ужасно, но в то же время лучше некуда. Не знаю, всё здорово. Гига — жёсткий боец, он шёл с рекордом 7-0 в UFC, всё делал правильно, но многие просто списывали меня со счетов, и, как я говорю: неважно, сколько людей списывают тебя со счетов, только вера в себя имеет значение.
Что я узнал о себе в прошлом бою с Максом Холлоуэем? Я знал, на что я способен. Может остальные что-то узнали обо мне. Я знал, что я могу так биться, если нужно, хотя мне есть над чем работать, потому что победитель не должен быть в таком состоянии. Но я рад, что сегодня я выиграл. Как и говорил, мне просто был нужен ещё один шанс. Гига как профессионал вышел на этот бой и был отличным оппонентом, чтобы я протестировал себя и убедился, что моё место в топе дивизиона
Хочу ли я бросить кому-то вызов? В данный момент нет. Я просто хочу поздравить своего брата с днём рождения, вчера у него был день рождения. А так — я просто рад, что вернулся», — сказал Каттар после боя (запись доступна на канале UFC Russia в YouTube).
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