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Гига Чикадзе выразил уважение Кэлвину Каттару. Фото

Гига Чикадзе выразил уважение Кэлвину Каттару. Фото
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе разместил новый пост в своём «твиттере», где отдал должное американцу Келвину Каттару, который побелил его на турнире UFC Vegas 46.

«Респект», — написал Чикадзе, добавив совместное с Келвином фото.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Гиги Чекадзе в «Твиттере».

Напомним, противостояние Чикадзе и Каттара стало главным событием спортивного шоу. Победу единогласным решением судей праздновал американский боец.

В соглавном поединке Джейк Коллье победил Чейза Шермана удушающим приёмом. А россиянин Вячеслав Борщёв, дебютировавший в американском промоушене, победил Дакоту Буша техническим нокаутом.

Ранее Катар прокомментировал победу, одержанную в поединке Чикадзе.

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