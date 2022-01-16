Гига Чикадзе выразил уважение Кэлвину Каттару. Фото
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе разместил новый пост в своём «твиттере», где отдал должное американцу Келвину Каттару, который побелил его на турнире UFC Vegas 46.
«Респект», — написал Чикадзе, добавив совместное с Келвином фото.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Гиги Чекадзе в «Твиттере».
Напомним, противостояние Чикадзе и Каттара стало главным событием спортивного шоу. Победу единогласным решением судей праздновал американский боец.
В соглавном поединке Джейк Коллье победил Чейза Шермана удушающим приёмом. А россиянин Вячеслав Борщёв, дебютировавший в американском промоушене, победил Дакоту Буша техническим нокаутом.
Ранее Катар прокомментировал победу, одержанную в поединке Чикадзе.
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