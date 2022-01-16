Гига Чикадзе выразил уважение Кэлвину Каттару. Фото

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе разместил новый пост в своём «твиттере», где отдал должное американцу Келвину Каттару, который побелил его на турнире UFC Vegas 46.



«Респект», — написал Чикадзе, добавив совместное с Келвином фото.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Гиги Чекадзе в «Твиттере».



Напомним, противостояние Чикадзе и Каттара стало главным событием спортивного шоу. Победу единогласным решением судей праздновал американский боец.



В соглавном поединке Джейк Коллье победил Чейза Шермана удушающим приёмом. А россиянин Вячеслав Борщёв, дебютировавший в американском промоушене, победил Дакоту Буша техническим нокаутом.

Ранее Катар прокомментировал победу, одержанную в поединке Чикадзе.