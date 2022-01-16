«Я выиграл ещё до четвертого раунда». Российский боксёр рассказал, как победил Усика

Российский боксер среднего веса Матвей Коробов рассказал о том, как в 2006 году победил на чемпионате Европы Александра Усика.

«Если я не ошибаюсь, то я выиграл ещё до четвертого раунда. Если превышаешь разрыв 15-20 очков, то останавливают бой в виду явного преимущества. Если не ошибаюсь, то было два нокдауна. Один был точно в конце второго раунда. В конце третьей трёхминутки я уже набрал нужное количество очков и бой был остановлен», — сказал Коробов на YouTube-канале «Студия бокса Виктора Ялымова».

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.