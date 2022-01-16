«Я всю ночь обделывался!» Борщёв рассказал о проблемах перед дебютом в UFC

Российский боец UFC Вячеслав Борщёв рассказал, что перед поединком с представителем США Дакотом Бушем у него возникли проблемы.

«Перед боем у меня катастрофа произошла. Я всю ночь обделывался! Жуть! Видимо, с весогонкой неправильно рассчитал — то ли переел, то ли ещё что-то. Ночь вообще не спал. Ужасно ночь прошла. Расстроился сильно — ведь перед боем всё так идеально шло, никогда так хорошо себя не чувствовал… А тут в день перед боем обосраться — если прямо сказать…



Если честно, я ещё перебздел. На меня такой внезапный хайп напал — наши же ребята не приехали, меня перенесли в основной кард, плюс из каждого утюга только про меня и говорили. Думал: «Да что ж такое?!» Захотелось в коробку спрятаться. Я телефон вообще старался не трогать. Как не открою — вылазит и вылазит новая информация. И меня это как-то поддавливало. Я даже бабушке позвонил и пожаловался! Говорю: «Страшно», — приводит слова Борщёва «Спорт-экспресс».

Сам бой завершился для россиянина удачно. Он одержал победу нокаутом уже в первом раунде.