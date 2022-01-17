Хамзат Чимаев открыл свой YouTube-канал

27-летний шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что открыл свой YouTube-канал.

«Заходите на мой официальный канал на YouTube!» — написал Чимаев.

Публикация доступна в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.



Ранее боец UFC Белал Мухаммад, который не раз жёстко высказывался о Хамзате, сделал очередной выпад в его адрес. Чимаев не оставил это без внимания, в скором времени отреагировав на новую колкость от Мухаммада.