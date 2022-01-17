Чикадзе: я бы выиграл 9 боёв с Каттаром из 10

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе прокомментировал своё поражение в поединке с Келвином Каттаром.
«Что есть — то есть. Это был не мой день, но всё в порядке. Иногда такое случается. Это был хороший бой. Соперник хорошо показал себя, а я ошибся. Я восстановлюсь. Я знаю, что вы все следите за моей карьерой, и это её часть. Когда я подписался на этот вид спорта, я знал, что это тоже его часть. Я облажался прошлым вечером, но всё хорошо. Я извлеку из этого уроки и вернусь намного сильнее. Мне уже жаль своих будущих соперников.
Я чувствую, что выиграл бы 9 из 10 боёв с Каттаром. Это был тот поединок, который я проиграл, и он случился прошлым вечером. Что есть — то есть. Я ошибся и заплатил за это. Всё хорошо. Запомните — грузины несгибаемы. Мы всегда сражаемся до конца», — сказал Гига Чикадзе во время прямого эфира в Facebook.
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