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Усик с танцами и тортом отметил день рождения

Усик с танцами и тортом отметил день рождения
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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик разместил в своём «инстаграме» видео, на котором он празднует своё 35-летие.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Александра Усика.

35-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.

Недавно российский боксёр среднего веса Матвей Коробов рассказал о том, как в 2006 году победил на чемпионате Европы Александра Усика.

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