Аманда Нуньес ушла из American Top Team, чтобы создать свою команду

Боец смешанных единоборств, бразильянка Аманда Нуньес покинула American Top Team после 7,5 лет тренировок в этом зале, сообщает Globo.

Сообщается, что Нуньес откроет во Флориде собственный тренировочный зал.

Аманда Нуньес проиграла в поединке с американкой Джулианной Пеньей на турнире UFC 269. Это её первое поражение с 2014 года. Пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде, Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов. Напомним, для Нуньес это была 10-я защита чемпионского пояса. На счету бразильской спортсменки сразу несколько статистических рекордов UFC.