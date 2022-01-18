Аманда Нуньес ушла из American Top Team, чтобы создать свою команду
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Боец смешанных единоборств, бразильянка Аманда Нуньес покинула American Top Team после 7,5 лет тренировок в этом зале, сообщает Globo.
Сообщается, что Нуньес откроет во Флориде собственный тренировочный зал.
Аманда Нуньес проиграла в поединке с американкой Джулианной Пеньей на турнире UFC 269. Это её первое поражение с 2014 года. Пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде, Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов. Напомним, для Нуньес это была 10-я защита чемпионского пояса. На счету бразильской спортсменки сразу несколько статистических рекордов UFC.
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