Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с места, где пройдёт первый турнир Eagle FC в США

Экс-боец UFC, а ныне глава организации Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов выложил свежий пост в своём «инстаграме» с места, где пройдёт первый турнир его лиги в США.
«28 января в Майами сзади меня будут искры», — подписал фото Хабиб.
Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Комментаторами на этом турнире станут знаменитые бойцы UFC Генри Сехудо и Фелиция Спенсер.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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