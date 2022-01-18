Гаджиев: какую сумму Мага считает справедливой в третьей серии сериала Минеев – Исмаилов?

Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев поинтересовался у подписчиков их мнением относительно того, какая сумма устроила бы российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова за третий бой с соотечественником Владимиром Минеевым.



«Моя защитная реакция, когда речь заходит о больших гонорарах. Как вы думаете, какую сумму Мага считает справедливой в третьей серии лучшего спортивного сериала Минеев – Исмаилов?» — написал Гаджиев в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».

С Минеевым Исмаилов в последний раз сражался на AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Бой закончился победой Владимира. Ранее Минеев и Исмаилов бились в октябре 2018 года — в том противостоянии судьи зафиксировали ничью.