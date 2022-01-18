Гаджиев: какую сумму Мага считает справедливой в третьей серии сериала Минеев – Исмаилов?

Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев поинтересовался у подписчиков их мнением относительно того, какая сумма устроила бы российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова за третий бой с соотечественником Владимиром Минеевым.
«Моя защитная реакция, когда речь заходит о больших гонорарах. Как вы думаете, какую сумму Мага считает справедливой в третьей серии лучшего спортивного сериала Минеев – Исмаилов?» — написал Гаджиев в своём «инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Камила Гаджиева в «Инстаграме».
С Минеевым Исмаилов в последний раз сражался на AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Бой закончился победой Владимира. Ранее Минеев и Исмаилов бились в октябре 2018 года — в том противостоянии судьи зафиксировали ничью.
- 18 января 2022
-
18:35
-
17:42
-
17:18
-
16:30
-
16:19
-
15:21
-
15:07
-
14:05
-
13:20
-
12:07
-
11:24
-
10:52
-
10:10
-
09:30
-
08:56
-
06:41
-
06:27
-
00:55
- 17 января 2022
-
23:41
-
22:56
-
21:39
-
20:28
-
19:27
-
18:33
-
17:35
-
16:33
-
15:40
-
15:09
-
14:25
-
13:57
-
12:37
-
11:47
-
11:36
-
10:30
-
09:52