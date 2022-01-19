Дана Уайт рассказал, что Пимблетт и Гордон будут драться в Лондоне в марте
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Президент UFC Дана Уайт рассказал, что англичанин Пэдди Пимблетт и американский боец Джаред Гордон встретятся на турнире UFC в Лондоне в марте этого года. Об этом сообщает издание BJPenn.
Менеджер английского бойца в своём «твиттере» написал, что переговоры всё ещё продолжаются, а окончательного согласования пока нет.
Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, нокаутировав бразильца Луиджи Вендрамини в первом раунде. Ещё до подписания контракта с американским промоушеном британец успел поругаться с грузинскими бойцами UFC Гурамом Кутателадзе и Илией Топурией, а также раскритиковать Хабиба Нурмагомедова.
Джаред Гордон провёл в UFC 9 боёв, одержав победу в 6. Американец выиграл три последних поединка кряду.
Новость по темеСкандальный британец Пимблетт ярким нокаутом дебютировал в UFC
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