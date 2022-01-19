Грег Харди и Сергей Спивак проведут бой на турнире UFC 272

Американский боец UFC Грег Харди встретится с молдавско-украинским бойцом Сергеем Спиваком на турнире UFC 272, который состоится в ночь с 5 на 6 марта 2022 года в Лас-Вегасе, сообщает MMAFighting.



Изначально Харди должен был встретиться с россиянином Алексеем Олейником на турнире UFC 270, запланированном в ночь с 22 на 23 января мск, однако Олейник снялся с турнира. Алексея отстранили от боёв по медицинским показателям на месяц из-за ДТП. Олейника в этом бою должен был заменить Спивак, однако Харди получил травму ноги и снялся с турнира.



В итоге этот бой был перенесён на турнир UFC 272. Главным событием турнира UFC 272 станет бой между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем, который состоится в полусреднем весе.