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Грег Харди и Сергей Спивак проведут бой на турнире UFC 272

Грег Харди и Сергей Спивак проведут бой на турнире UFC 272
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Американский боец UFC Грег Харди встретится с молдавско-украинским бойцом Сергеем Спиваком на турнире UFC 272, который состоится в ночь с 5 на 6 марта 2022 года в Лас-Вегасе, сообщает MMAFighting.

Изначально Харди должен был встретиться с россиянином Алексеем Олейником на турнире UFC 270, запланированном в ночь с 22 на 23 января мск, однако Олейник снялся с турнира. Алексея отстранили от боёв по медицинским показателям на месяц из-за ДТП. Олейника в этом бою должен был заменить Спивак, однако Харди получил травму ноги и снялся с турнира.

В итоге этот бой был перенесён на турнир UFC 272. Главным событием турнира UFC 272 станет бой между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем, который состоится в полусреднем весе.

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