Основатель ACA объявил гонорарный фонд Гран-при легковесов

Гонорарный фонд Гран-при легковесов составит свыше $ 800 тыс. Об этом сообщил основатель лиги Майрбек Хасиев.
«Мы ведём работу по подписанию, а так же отбору в нашем ростере на участие в престижнейшем Гран-при, уверен, что все с нетерпением ждут их имена. Восьмерка «на выбывание» стартует весной 2022 года. Победитель в финальном бою получит 200 тысяч долларов, помимо гонораров за каждый бой в предварительных этапах. Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $ 800 тыс.», — сказал Хасиев.
В 2022 году лига АСА планирует провести 16 турниров. Первый из них состоится 28 января в Грозном. В рамках турнира пройдут два титульных боя — чемпион ACA в среднем весе, россиянин Магомедрасул Гасанов будет защищать свой титул в бою с соотечественником, Абдул-Рахманом Джанаевым. В соглавном бою за вакантный чемпионский пояс в наилегчайшем весе поспорят россияне Имран Букуев и Мурад Зейнулабидов.
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