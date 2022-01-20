Экс-боец UFC Касанганай подписал контракт с Eagle FC. Его дебют ожидается в марте

28-летний американский боец смешанных единоборств Импа Касанганай, ранее выступавший в UFC, подписал контракт с промоушеном Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC, сообщает MMAJunkie.
Ожидается, что Касанганай дебютирует на Eagle FC 11 марта, в карде которого будет представлен поединок в весовой категории 74,8 кг между Кевином Ли и Диего Санчесом.
Касанганай (9-2), прошедший Contender Series Даны Уайта, провёл четыре боя в UFC, прежде чем впоследствии был освобожден промоушеном. 28-летний боец ММА из Сэнфорда одержал победы над Маки Питоло и Сашей Палатниковым и потерпел досрочные поражения от Хоакина Бакли и Карлстона Харриса.
Касанганай был уволен через три месяца после того, как проиграл Харрису техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC Fight Night 192 в сентябре.
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