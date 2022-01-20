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Сириль Ган: я должен победить Нганну, чтобы стать лучшим в мире

Сириль Ган: я должен победить Нганну, чтобы стать лучшим в мире
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Французский боец Сириль Ган считает, что он должен победить Фрэнсиса Нганну, чтобы считаться лучшим в мире.

«Я не временный чемпион. Я вообще не чемпион. Я не лучший парень. Я не худший парень. Сейчас им является Фрэнсис Нганну. Если я хочу быть таким парнем, я должен победить Фрэнсиса», — сказал Ган на пресс-конференции перед боем.

Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.

Напомним, Нганну будет защищать свой пояс в бою с бывшим товарищем по команде, Ганом, в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в субботу, 22 января.

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