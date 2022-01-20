Сириль Ган показал, как работает над ближним боем

Французский боец Сириль Ган в преддверии титульного боя UFC с Фрэнсисом Нганну выложил видео, в котором показал, как он работает над ближним боем.

«Два дня до начала», — написал француз в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Сириля Гана.

Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.



Напомним, Нганну будет защищать свой пояс в бою с бывшим товарищем по команде, Ганом, в главном событии турнира UFC 270, который состоится в Анахайме в субботу, 22 января.