Топурия: почему я должен драться с кем-то, кто сливается накануне боя?

Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия поделился мыслями о своём потенциальном следующем сопернике.



"[В случае своей победы над Журденом] я сосредоточусь на другом бойце. Почему я должен бросать вызов Мовсару? Я уже побил его. Он даже не вышел в октагон. Как я ранее говорил, если он выиграет несколько боев, я ему дам реванш, если нет, то пошёл он.



Смотри, мне всё равно на эти рейтинги. Я знаю, что я — №1 в мире. Для меня это не будет большим поводом, если меня поставят на 15-е место или в топ-10 или топ-5. Я не парюсь об этих числах. Я буду счастлив, когда заполучу пояс. И мне всё равно на рейтинги, что стоит перед ним [поясом]. И как я говорил тебе, я уже побил его [Евлоева]. В дивизионе так много бойцов. Почему я должен драться с кем-то, кто сливается накануне боя? Потому что я приложил столько усилий во время своей подготовки. За считанные дни до боя мне сообщают, что Мовсар снимается с турнира. Я больше не верю ему. И я больше не собираюсь тратить своё время на сборах ради него", — сказал Топурия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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