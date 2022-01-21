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Илия Топурия раскрыл секрет успешного выступления грузинских бойцов в UFC

Илия Топурия раскрыл секрет успешного выступления грузинских бойцов в UFC
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Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия поделился мнением о причинах успешного выступления грузинских бойцов в UFC.

«Грузины обладают теми качествами, которые нужны бойцам — «яйца» и сердце. Это то, что невозможно натренировать. Именно это заложено в грузинах с рождения.

У кого из грузинских бойцов самые высокие шансы стать первым чемпионом UFC в истории Грузии? Если мыслить реалистично, то у Мераба Двалишвили есть хорошие шансы, но у него очень конкурентный дивизион. Поэтому я не знаю, как быстро он доберётся до пояса. У меня, разумеется, хорошие шансы стать чемпионом. Да и у Гурама Кутателадзе много возможностей. На самом деле, у всех неплохая вероятность стать чемпионом, даже у Гиги, если он успешно вернётся в титульную гонку», — сказал Топурия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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