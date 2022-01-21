«Я хочу размазать лицо Евлоеву». У Илии Топурии личные счёты с россиянином

В ночь с 22 на 23 января пройдет долгожданный турнир UFC 270, который возглавит чемпионский бой в тяжёлом весе между Франсисом Нганну и Сирилем Ганом. В этом турнире примет участие Илия Топурия, представляющий Грузию и Испанию. Изначально он должен был встретиться с Мовсаром Евлоевым, но россиянин заболел коронавирусом. В связи с этим Топурия сразится с канадским бойцом Шарлем Журденом. В преддверии боя мы поговорили с Илиёй о том, как изменились планы из-за смены соперника, о его реакции на снятие с боя Евлоева, как обломил Александера Волкановски и о спортивных целях на 2022 год (спойлер: они амбициозные у Топурии).

Илия Топурия родился в 1997 году в Германии. Именно там его впервые записали в спортивную секцию. В возрасте 4 лет Илия начал заниматься дзюдо. В 7 лет Топурия со своей семьёй переехал в Грузию, где со своим братом записался в секцию греко-римской борьбы. А в 15 лет по инициативе родителей Илии случился отъезд в Испанию, где Топурия заложил бойцовскую базу для того, чтобы впоследствии стать профессиональным бойцом. В Испании Матадор начал заниматься бразильским джиу-джитсу и непосредственно самими смешанными единоборствами.

— Илия, как изменилась ваша подготовка к бою в связи со снятием Мовсара Евлоева?

— Подготовка кардинально изменилась, так как основной акцент в течение кэмпа был сделан на борьбу, потому что Мовсар — борец. А сейчас мне дали ударника, вследствие чего я жду абсолютно иного по сценарию боя. Вместе с тем я знаю, что я лучший боец в мире. Поэтому это никак не должно меня беспокоить. Я всегда готов к победе.



— Я правильно вас понял, что вы занимались борьбой на протяжении всего кэмпа и не работали над своей ударной техникой?

— Да, именно так.



— Вы верите в то, что Евлоев снялся с турнира действительно из-за положительного теста на коронавирус?

— Возможно, он действительно болен ковидом. Я сам был в такой же ситуации, когда должен был дебютировать в UFC. За восемь дней до боя я сдал положительный тест, но незадолго до схватки мой следующий тест был отрицательным. В случае с Мовсаром положительный тест был выявлен за две недели до боя со мной. И он даже не предложил подождать результат ещё одного теста или перенести поединок.



В итоге мой менеджер сообщил мне, что Мовсар Евлоев снимается с турнира. Я надеялся, что Евлоев попросит подождать ещё 3-4 дня, ведь у него было достаточно времени, чтобы пересдать тест. И менеджер ответил мне, чтобы я забыл о нём, он снят с турнира. Я был очень разочарован таких ходом событий, потому я написал то резкое сообщение в «Твиттере» и «Инстаграме».

— То есть, если бы вам предложили перенос на 2-3 недели, вы бы согласились?

— Да, конечно, потому что я хочу размазать его лицо. Знаете, что со мной произошло? Я никогда не переходил на личности со своими оппонентами. Я ничего плохого не говорил о его стране, религии, семье и жене. Если что и говорю о своем сопернике, то только в профессиональной плоскости. Если люди меня спрашивают о прогнозе на бой, то я говорю, что нокаутирую его в первом раунде.



Это не то же самое, если я скажу ему: «Ты из Ингушетии. Ты представляешь Россию. Ты — ***** (женский половой орган. — Прим. «Чемпионата»). Твоя жена такая-то… Я собираюсь использовать тебя, как красную тряпку. Ты не матадор». То есть я не опускаюсь до личных вещей. И затем он заявляет вот то, что я сейчас тебе перечислил. Нет проблем. Может быть, в будущем, если он выиграет несколько боёв, я дам ему шанс.

— В случае вашей победы над Журденом, вы бросите вызов Евлоеву или другому бойцу?

— Нет, я сосредоточусь на другом бойце. Почему я должен бросать вызов Мовсару? Я уже побил его. Он даже не вышел в октагон. Как ранее говорил, если он выиграет несколько боев, я ему дам реванш, если нет, то пошёл он.

— Но тут роль может сыграть рейтинг, так как вы ещё не входите в топ-15, а Мовсар, напротив, входит в топ-15.

— Смотри, мне всё равно на эти рейтинги. Я знаю, что я — №1 в мире. Для меня это не будет большим поводом, если меня поставят на 15-е место или в топ-10 или топ-5. Я не парюсь об этих числах. Я буду счастлив, когда заполучу пояс. И мне всё равно на рейтинги, что стоит перед ним [поясом]. И как говорил тебе, я уже побил его. В дивизионе так много бойцов. Почему я должен драться с кем-то, кто сливается накануне боя? Потому что я приложил столько усилий во время своей подготовки. За считанные дни до боя мне сообщают, что Мовсар снимается с турнира. Я больше не верю ему. И я больше не собираюсь тратить своё время на сборах ради него.

— Во время вашего боя с Райаном Холлом американские комментаторы назвали вас бойцом, с которым никто не хочет драться. Были ли у вас проблемы при поиске?

— Я, честно, не знаю, потому что этими делами занимается мой менеджер. Он звонит мне только ради того, чтобы я подтвердил свою готовность: «Этот парень хочет сразиться с тобой. Ты готов?», — спрашивает меня менеджер. «Да, конечно», — отвечаю я. Но я не знаю, кто отказывается от боя со мной, потому что я сфокусирован на тренировках, диете, семье и работе с командой.



— Смотрели ли вы бой Гиги Чикадзе против Келвина Каттара? Что, по вашему мнению, пошло не так? И почему Гига проиграл тот поединок?

— Да, я смотрел бой Гиги. Таковы бои. Мы выступаем на очень высоком уровне. И там может происходить всё что угодно. На этом уровне не бывает лёгких боёв. И поэтому я не исключаю, что, если Гига ещё раз сойдётся с Каттаром, он сможет взять реванш, равно как и Каттар может снова выиграть. Никто не знает, как оно сложится.

— Не так давно Чикадзе сказал, что он побил бы Каттара в 9 из 10 случаев. Вы согласны с этим высказыванием?

— Это вполне вероятно, потому что Гига мог кое-что узнать про Каттара, что может помочь ему побить Келвина во всех остальных боях.



— Вы видели твит Александера Волкановски во время вашего боя с Райаном Холлом, где Алекс поставил немаленькую сумму денег на победу Холла?

— Да, я видел это, когда пересматривал свой бой в записи. Ну да, он кое-что проиграл мне.



— Вы знаете в чём секрет успешных выступлений грузинских бойцов в UFC?

— Грузины обладают теми качествами, которые нужны бойцам — «яйца» и сердце. Это то, что невозможно натренировать. Именно это заложено в грузинах с рождения.

— У кого из грузинских бойцов самые высокие шансы стать первым чемпионом UFC в истории Грузии?

— Если мыслить реалистично, то у Мераба [Двалишвили] есть хорошие шансы, но у него очень конкурентный дивизион. Поэтому я не знаю, как быстро он доберётся до пояса. У меня, разумеется, хорошие шансы стать чемпионом. Да и у Гурама [Кутателадзе] много возможностей. На самом деле, у всех неплохая вероятность стать чемпионом, даже у Гиги, если он успешно вернётся в титульную гонку.



— Какие у вас планы на 2022 год?

— Я хочу закончить этот год в топ-5. После этого боя [с Журденом] я собираюсь вызвать бойца из топ-10. И следом за ним я собираюсь сделать заход с кем-то из топ-5.



— У вас очень богатая география на места проживания. Сколько языков вы знаете?

— Я в совершенстве владею испанским, грузинским. Немного говорю по-английски. Моим первым языком был немецкий, но из-за отсутствия практики я подзабыл его. Но если попрактикуюсь на протяжении трёх месяцев, думаю, обрету прежние знания языка. И я понимаю немного русский язык, не могу на нём разговаривать, но немного понимаю его (ответил по-русски. — Прим. «Чемпионата»).



— Вы сейчас понимаете меня? (вопрос на русском)

— Да, я понимаю тебя.