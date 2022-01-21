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Илия Топурия снялся с турнира UFC 270 из-за проблем со сгонкой веса

Илия Топурия снялся с турнира UFC 270 из-за проблем со сгонкой веса
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Грузинский боец смешанных единоборств Илия Топурия снялся с турнира UFC 270, сообщает CageSidePress. По информации источника, Топурия снялся с турнира по медицинским показаниям из-за проблем с весогонкой.

Напомним, на турнире UFC 270 Топурия должен был драться с канадским спортсменом Шарлем Жорденом. Изначально соперником Топурии должен был стать российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, однако Мовсар снялся с боя из-за положительного теста на коронавирус.

В ответ Топурия в грубой форме обратился к россиянину, обвинив его в намеренном снятии с поединка. Грузинский спортсмен обвинил Евлоева в трусости.

Топурия провёл в смешанных единоборствах 22 поединка, одержав 11 побед и потерпев 11 поражений. Последний бой Топурия провёл 10 июля с Райаном Холлом и нокаутировал его на четвёртой минуте первого раунда.

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