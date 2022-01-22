Бетербиев: поддержка Кадырова — это бесценный дар!

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поблагодарил подписчиков за поздравления с днём рождения. Вчера, 21 января, ему исполнилось 37 лет.



«Вряд ли я мог бы подумать, что мои скромные успехи будут так высоко оценены. Что свой очередной день рождения я встречу с орденом Кадырова и со званием Почётного гражданина города Грозный — столицы моей малой Родины!

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Сегодня утром меня по телефону поздравил глава Чеченской Республики, мой дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров. И для меня его поддержка — это бесценный дар! Особенно Рамзан Ахматович в моих скромных достижениях отметил заслугу моей мамы. И тут словами свою благодарность описать я тоже не смогу. Потому что не проходило и года, в котором глава ЧР оставлял бы маму без внимания. Более того, моя дорогая мама Халипат Бетербиева награждена медалью «Ненан Сий», чем мы также гордимся!

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Прошу Всевышнего дать мне достойно прожить эту жизнь и оправдать все добрые слова, сказанные в мой адрес. Хочется надеяться, что моя скромная история станет вдохновением для спортсменов, которые только начинают свой путь! Я хочу, чтобы каждый из них знал, что успех зависит от их усилий и рвения. Победа – это всегда про труд, а уж потом пусть вам так же повезёт с близкими, как повезло мне! Ещё раз всех благодарю! Всем большое спасибо за тёплые слова!» — написал Бетербиев в своём «инстаграме».

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