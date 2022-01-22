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Бетербиев: поддержка Кадырова — это бесценный дар!

Бетербиев: поддержка Кадырова — это бесценный дар!
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поблагодарил подписчиков за поздравления с днём рождения. Вчера, 21 января, ему исполнилось 37 лет.

«Вряд ли я мог бы подумать, что мои скромные успехи будут так высоко оценены. Что свой очередной день рождения я встречу с орденом Кадырова и со званием Почётного гражданина города Грозный — столицы моей малой Родины!

Сегодня утром меня по телефону поздравил глава Чеченской Республики, мой дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров. И для меня его поддержка — это бесценный дар! Особенно Рамзан Ахматович в моих скромных достижениях отметил заслугу моей мамы. И тут словами свою благодарность описать я тоже не смогу. Потому что не проходило и года, в котором глава ЧР оставлял бы маму без внимания. Более того, моя дорогая мама Халипат Бетербиева награждена медалью «Ненан Сий», чем мы также гордимся!

Прошу Всевышнего дать мне достойно прожить эту жизнь и оправдать все добрые слова, сказанные в мой адрес. Хочется надеяться, что моя скромная история станет вдохновением для спортсменов, которые только начинают свой путь! Я хочу, чтобы каждый из них знал, что успех зависит от их усилий и рвения. Победа – это всегда про труд, а уж потом пусть вам так же повезёт с близкими, как повезло мне! Ещё раз всех благодарю! Всем большое спасибо за тёплые слова!» — написал Бетербиев в своём «инстаграме».

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