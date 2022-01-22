Дмитрий Бивол: хочу доказать, что я лучший в своём весе

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол разместил новый пост в своём «инстаграме», рассказав о желании доказать всем, что является лучшим в своей весовой категории.
«Моя мотивация и мои амбиции остаются прежними — я хочу боёв с сильнейшими соперниками. Я хочу доказать, что я лучший в своём весе», — написал Бивол.
Напомним, 11 декабря 2021 года Бивол одержал победу в поединке с Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).
Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.
- 22 января 2022
-
15:12
-
15:06
-
14:54
-
13:52
-
13:09
-
12:06
-
11:59
-
11:13
-
10:55
-
10:09
-
09:23
-
09:14
-
07:19
-
05:59
-
05:16
-
04:48
-
00:53
- 21 января 2022
-
23:49
-
22:43
-
21:49
-
20:49
-
19:13
-
19:03
-
18:46
-
17:24
-
16:42
-
16:12
-
15:10
-
14:26
-
13:50
-
13:14
-
12:57
-
12:41
-
11:59
-
11:27