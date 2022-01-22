Дмитрий Бивол: хочу доказать, что я лучший в своём весе

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол разместил новый пост в своём «инстаграме», рассказав о желании доказать всем, что является лучшим в своей весовой категории.



«Моя мотивация и мои амбиции остаются прежними — я хочу боёв с сильнейшими соперниками. Я хочу доказать, что я лучший в своём весе», — написал Бивол.



Напомним, 11 декабря 2021 года Бивол одержал победу в поединке с Умаром Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).



Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.