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Друг Макгрегора: в уличной драке я бы уложил Нганну менее чем за 30 секунд

Друг Макгрегора: в уличной драке я бы уложил Нганну менее чем за 30 секунд
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, высказался о поединке между чемпионом промоушена в тяжёлом весе, франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну и обладателем временного титула, французом Сирилем Ганом.

«В уличной драке я бы уложил Фрэнсиса менее чем за 30 секунд», — написал Дэнис в своём «твиттере».

Противостояние Нганну и Гана прошло на турнире UFC 270 и стало главным событием спортивного шоу. Победу в этом бою, который продлился все пять раундов, судейским решением праздновал Нганну.

Ранее в рамках основного карда этого же турнира российский дагестанский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стаманна. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

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