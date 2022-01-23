Кормье: кто бы мог подумать, что именно борьба принесёт Нганну победу в бою с Ганом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поздравил франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну с победой, одержанной в бою с представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 270.



«Отличная работа чемпиона. Кто бы мог подумать, что именно борьба принесёт ему победу. Мои поздравления чемпиону!» — написал Кормье в своём «твиттере».



Поединок Нганну и Гана продлился все пять раундов, по итогам которых судьи коллегиально отдали победу Фрэнсису.



Нганну защитил чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории. Ган потерпел первое поражение в карьере.



Напомним, ранее в рамках основного карда этого же турнира российский боец Саид Нурмагомедов за счёт удушающего приёма победил американца Коди Стаманна.