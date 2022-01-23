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Кормье: кто бы мог подумать, что именно борьба принесёт Нганну победу в бою с Ганом

Кормье: кто бы мог подумать, что именно борьба принесёт Нганну победу в бою с Ганом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поздравил франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну с победой, одержанной в бою с представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 270.

«Отличная работа чемпиона. Кто бы мог подумать, что именно борьба принесёт ему победу. Мои поздравления чемпиону!» — написал Кормье в своём «твиттере».

Поединок Нганну и Гана продлился все пять раундов, по итогам которых судьи коллегиально отдали победу Фрэнсису.

Нганну защитил чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории. Ган потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, ранее в рамках основного карда этого же турнира российский боец Саид Нурмагомедов за счёт удушающего приёма победил американца Коди Стаманна.

Нганну бросал огромного француза как пушинку. Фрэнсис умеет всё Нганну бросал огромного француза как пушинку. Фрэнсис умеет всё
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