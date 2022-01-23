Кормье: кто бы мог подумать, что именно борьба принесёт Нганну победу в бою с Ганом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поздравил франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну с победой, одержанной в бою с представителем Франции Сирилем Ганом на турнире UFC 270.
«Отличная работа чемпиона. Кто бы мог подумать, что именно борьба принесёт ему победу. Мои поздравления чемпиону!» — написал Кормье в своём «твиттере».
Поединок Нганну и Гана продлился все пять раундов, по итогам которых судьи коллегиально отдали победу Фрэнсису.
Нганну защитил чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории. Ган потерпел первое поражение в карьере.
Напомним, ранее в рамках основного карда этого же турнира российский боец Саид Нурмагомедов за счёт удушающего приёма победил американца Коди Стаманна.
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