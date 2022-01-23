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Фрэнсис Нганну ответил на вопрос по поводу своего будущего в UFC

Фрэнсис Нганну ответил на вопрос по поводу своего будущего в UFC
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Франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну, принявший участие в пресс-конференции по окончании поединка с французом Сирилем Ганом, ответил на вопрос по поводу своего будущего в промоушене Даны Уайта.

У Фрэнсиса поинтересовались, верит ли он, что не будет больше драться в UFC в 2022 году.

«Да, я так думаю», — приводит слова Нганну журналист Шахин Аль-Шатти в своём «твиттере».

Ранее Нганну подчёркивал, что не станет больше драться по своему действующему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс.

Нганну и Ган встречались на UFC 270, состоявшемся в ночь на 23 января мск. Фрэнсис праздновал победу судейским решением. По окончании поединка Дана Уайт не стал выходить в октагон, чтобы вручить Нганну чемпионский пояс.

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