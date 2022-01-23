Нганну может потребоваться операция после защиты титула в бою с Ганом на UFC 270

Чемпиону UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну, вероятно, потребуется операция на колене после поединка с французом Сирилем Ганом на UFC 270. Об этом со ссылкой на самого Фрэнсиса сообщил журналист Дэймон Мартин на своей официальной странице в «Твиттере».



Примерно за три недели до боя с Ганом Нганну повредил колено, порвав медиальную коллатеральную связку. Кроме того, Фрэнсис повредил переднюю крестообразную связку.



Напомним, UFC 270 прошёл в ночь с 22 на 23 января в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр». Бой Нганну и Гана стал главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи коллегиально определили победу Нганну. Ган потерпел первое поражение в карьере.