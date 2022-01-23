Чемпион WBA Рияд Мерхи подписал контакт с RCC Boxing Promotions

Регулярный чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Рияд Мерхи (30-1, 25 ко) подписал контракт с российской организацией RCC Boxing Promotions. Соглашение рассчитано на три боя, первый из которых состоится в Екатеринбурге. Дата и соперник будут названы в ближайшее время.



Бельгийский боксёр дебютировал в профессионалах в 2013 году, а уже через пять лет впервые вышел на бой за титул чемпиона мира WBA. Его соперником стал будущий суперчемпион WBA Арсен Гуламирян, который нанёс Мерхи первое и единственное поражение в карьере.



Ещё через год Рияд Мерхи всё же стал чемпионом, одержав победу нокаутом в бою с непобеждённым до того времени венгром, участником Олимпийских игр 2008 года Имре Селло, а позже провёл успешную защиту в поединке с Чжаном Чжаосинем из Китая.



В настоящее время Рияду Мерхи предстоит провести следующую защиту титула.

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