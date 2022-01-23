Фрэнсис Нганну — о контракте с UFC: не чувствую себя свободным

Франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну, принявший участие в пресс-конференции по окончании поединка с французом Сирилем Ганом, высказал свои претензии к лиге.

«Это не просто деньги. Я не чувствую, что это справедливо. Не чувствую, что я свободный человек. Не чувствую, что со мной хорошо обращались. Очень жаль, что я нахожусь в таком положении, что мне приходится это говорить. Считаю, что каждый должен иметь право требовать того, что для него лучше. В конце концов, мы много делаем ради этой работы и многое берём на себя, так что можем получить справедливое и честное вознаграждение, — приводит слова Нганну MMAJunkie.

Ранее Нганну подчёркивал, что не станет больше драться по своему действующему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс.



Нганну и Ган встречались на UFC 270, состоявшемся в ночь на 23 января мск. Фрэнсис праздновал победу судейским решением. По окончании поединка Дана Уайт не стал выходить в октагон, чтобы вручить Нганну чемпионский пояс.